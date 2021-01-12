社群媒體封殺川普帳號 震驚歐洲

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（法新社巴黎11日電） 社群媒體巨擘推特決定永久封殺美國總統川普帳號，讓歐洲一些人士感到震驚，德國總理梅克爾認為這麼做有問題。

推特此舉也再度引發有關社群媒體規範的辯論。

美國國會大廈上周遭示威群眾攻佔，部分要歸咎川普，推特（Twitter）因此以有進一步煽動暴力之虞為由，永久停用川普的推特帳號。

臉書（Facebook）、Instagram及Snapchat現在都有自家禁令，引發全球一片嘩然。

歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）已提兩項歐盟加強管制數位巨擘的提案，他認為，推特這次的決定完全有別以往，並投書美國政治新聞機構Politico指出這是「社群媒體的911時刻」。

美國網路巨擘時常被控對社群媒體握有太大權力，多國政府均已要求讓他們面臨更多規範。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，梅克爾認為川普的帳號遭到永久封鎖是有問題的。他還說，言論自由有可能被干涉，但要符合立法機關界定的管制範圍，而非由社群媒體公司的管理階層來決定。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）也認為如此。他告訴法國國際廣播電台（RFI）：「要規範數位巨擘，不能讓數位寡頭自己來做。」

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）也批評推特根據「情感和個人政治偏好」做出這種「令人無法接受的審查制行為」。

數位法專家吉賽爾（Florence G'sell）稱推特這項決定猶如「地震」。她告訴法新社，歐盟打算制定實施仲裁決定的程序，藉此對社群媒體這類決策提出質疑，以及能否透過第三方解決爭端。她強調，有必要在大西洋兩岸祭出相關規範。

她說：「我認為社群平台都已準備好合作，但我們不能太天真，尤其其中牽涉巨大財務利益。他們從兩極化中大大獲利。」

© 2021 AFP