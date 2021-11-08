神舟十三號王亞平出艙 中國女性漫步太空第一人

（法新社北京8日電） 中國當局今天表示，神舟十三號女航天員（太空人）王亞平成功在太空進行漫步，成為第一位在太空漫步的中國女性太空人。

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中國載人航天工程辦公室宣布，北京時間11月8日1時16分，經過約6.5小時的出艙活動，神舟十三號太空人團隊完成既定任務，太空人翟志剛、王亞平，平安返回天和核心艙。

神舟十三號3位太空人翟志剛、王亞平、葉光富是在10月16日升空，預計在太空駐留180天。

法新社報導，中國在探測器「天問一號」着陸火星、派探測器前往月球後，天宮太空站是中國朝太空強權邁進的最新之舉。

天宮太空站的核心艙今年稍早進入預計軌道，太空站預計於2022年前開始運作。

王亞平和同事翟志剛7日晚間步出核心艙，並朝攝影機揮手。兩人在機械臂支持下，進行機械臂懸掛裝置與轉接零件安裝作業。

中國載人航天工程辦公室宣布「這是神舟十三號太空人乘組首次出艙活動，也是中國航天史上首次有女太空人參加的出艙活動。出艙活動取得圓滿成功」。

天宮太空站預計使用至少10年，這3名太空人是第二組抵達團隊，王亞平則是第一位到訪的女性太空人。

這次任務指揮官翟志剛曾是戰鬥機飛行員，在2008年成為第一位進行太空漫步的中國太空人。

© 2021 AFP