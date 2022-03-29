神隱多個月 英國女王出席亡夫追思禮拜

（法新社倫敦29日電） 身體微恙的英國女王伊麗莎白二世神隱多月後，今天首度現身公開場合，參加在西敏寺舉行的亡夫菲立普親王感恩追思禮拜。菲立普親王去年以高齡99歲辭世。 下個月將滿96歲的女王自從去年10月底住院一晚後，就不曾出門現身高調公開活動。

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英國女王由於身體狀況不佳，包括感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後仍有輕微後遺症，加上走路與久站都有困難，3月14日於最後一刻宣布不參加大英國協日（Commonwealth Day）慶祝活動。

白金漢宮今天在追思禮拜開始前約2小時，才證實女王將會出席。

與其他家族成員及賓客不同，女王從側邊入口進入西敏寺，拄着助行拐杖，在62歲二兒子安德魯王子協助下就座。

這是安德魯王子在美國的性侵民事訴訟達成和解後，首次公開露面。

安德魯王子和弟弟愛德華王子坐在第一排相鄰位置，他的大哥王儲查爾斯、姊姊安妮公主和女王則隔着走道坐在另一邊。 菲立普親王與女王結縭73載，去年4月9日逝世時，距離他滿百歲僅余幾周。他逝世前不久曾因心臟疾病接受治療。

菲立普親王舉行葬禮的那段期間，英國仍實施嚴格防疫措施，受限於僅30人能出席葬禮，排練已久的葬禮計畫派不上用場，女王也僅能獨坐哀悼亡夫。

今天的追思禮拜則有1800人能夠出席，並有機會納入原訂計畫，包括進行講道、祈禱，並演奏菲立普親王親自挑選的音樂。

王室成員、外國王室代表與政要出席，加上傳統英格蘭教會禮拜，以及西敏寺外聚集的大批民眾，給人一種生活回歸常軌的印象。 但這對英國王室而言是發生許多事件的一年，也令人越來越感覺到一個時代似乎即將邁入尾聲。 大多數焦點都在女王的健康問題。她去年底在溫莎城堡招待世界領導人，又在卡地夫（Cardiff）的威爾斯議會開幕儀式發表演說後，卻傳出無預警住院。 醫師指示女王必須休息，她因此取消一系列重要活動，包括去年11月招待前來參加聯合國氣候峰會的各國領導人。

© 2022 AFP