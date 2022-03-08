禁俄石油與天然氣進口 美國與歐洲盟友無共識

（法新社華盛頓7日電） 美國今天表示，因莫斯科入侵烏克蘭而對俄羅斯石油與天然氣進口祭出的禁令，都應該透過不同於與西方盟友同步制裁的角度來考量。

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白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）告訴記者，「我會以不同於過去協同行動的角度來思索」，強調在俄羅斯能源資源上，歐洲與美國面臨的「情況截然不同」，尤其是德國。

部分歐洲國家高度依賴俄羅斯石油與天然氣，而美國有自己的重要來源。

莎琪說：「在能力與產能上，我們的狀況與歐洲非常不同，因為比起歐洲國家，我們進口的俄羅斯石油佔比很小，但這也是因為我們自己的石油產能較大。」

她指出，美國總統拜登「目前尚未」對實施單邊禁令做出決定，民主黨與共和黨國會議員仍在研擬禁止俄羅斯石油進口到美國的草案。

在制裁俄羅斯上，白宮致力別讓目前大致為統一陣線的局面出現嫌隙，今天卻在能源禁令方面出現了裂縫，依賴俄羅斯石油的德國發表讓人聽起來不順耳的聲明。

白宮表示，這個問題是在美國、法國、德國與英國領袖今天針對烏克蘭衝突舉行的視訊會議上提出。

美國發表聲明說，拜登、馬克宏（Emmanuel Macron）、蕭茲（Olaf Scholz）與強生（Boris Johnson）「重申，他們決意持續提高俄羅斯需為無端且無理入侵烏克蘭付出的代價」。

法國會後發出聲明強調，領袖決意加重對俄羅斯與其盟友白俄羅斯的制裁；英國表示，4國領袖「同意持續對俄羅斯施壓，在外交與經濟方面孤立（俄羅斯總統）蒲亭」。

然而，柏林的聲明沒有提到制裁，但聚焦在向遭包圍地區提供人道援助議題上，4國領袖也在會議上討論了這個問題。

蕭茲今天稍早表示，俄羅斯的能源進口對歐洲人生活為「必不可缺」，告誡西方制裁時不要禁止俄羅斯石油與天然氣進口，這麼做將讓歐洲的能源安全處於風險中。

拜登面臨美國國會議員日益加重的壓力，他們要求切斷蒲亭政府的重要收入來源，但由於此舉可能引發與歐洲領袖間的分歧，並加劇美國快速上揚的通貨膨脹率，更進一步動搖拜登在美國人心目中的地位，他目前還沒有這麼做。

© 2022 AFP