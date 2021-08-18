禁德州強制規定戴口罩 州長參加室內活動後確診

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓17日電） 一直強烈反對強制規定戴口罩的美國德州州長艾波特，昨天參加一場室內公開活動後，今天證實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應。

艾波特（Greg Abbott）的發言人邁納（Mark Miner）發表聲明說，艾波特已完整接種疫苗，「每天都接受采檢」，今天首度驗出陽性。

聲明又說：「州長將在州長官邸隔離，持續每天接受采檢。」邁納說，艾波特正在接受抗體雞尾酒療法。

聲明又說，艾波特「身體狀況良好，目前沒有癥狀」。

「當局已通知今天與州長密切接觸的每一個人。德州第一夫人希西利亞．艾波特（Cecilia Abbott）采檢呈陰性。」

共和黨籍的艾波特是全美最強烈反對強制規定戴口罩的州長之一。他同時簽署命令，禁止州內地方政府與接受公共資金的實體強制規定施打疫苗。

但他的命令引發反彈，德州內有多個學區無視州法，自行實施口罩佩戴令。

曾角逐民主黨總統候選資格的前德州聖安東尼奧市市長卡斯楚（Julian Castro）在推特發文說：「從第一天起，州長艾波特就將自己的共和黨基層政治置於公共衛生之上。」卡斯楚推文還附上艾波特昨晚在共和黨室內活動競選的影片，可見到有數十名與會者沒有戴口罩。

「我希望他迅速康復。我也希望他能替德州的孩童與家庭着想，日後採取更負責任的行動。」

卡斯楚在另一則推文提到：「這個病毒像野火般肆虐德州各地，連兒童都無法倖免。我希望州長現在能重新考慮禁止學校規定戴口罩的立場。」

截至今天，德州有約1萬2000人染疫住院，為今年1 月以來新高，當中逾1/4被送進加護病房。上星期末尾時，州內至少75間醫院通報院內的加護病房全滿，無法收治更多患者。

© 2021 AFP