福尼耶關鍵三分彈 助尼克擊敗老東家塞爾蒂克

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美國職籃NBA紐約尼克今天在家迎戰波士頓塞爾蒂克，兩隊一路激戰，歷經兩次延長才分出勝負。尼克在去年還身披綠衫軍戰袍的福尼耶（Evan Fournier）砍進三分球後將比分超前，最終4分險勝。

之前染上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的布朗（Jaylen Brown），在康復後於此役轟下生涯新高的46分，而塔特姆（Jayson Tatum）今天在比賽結束前1分5秒完成一次「3分打」，讓塞爾蒂克一度以134比133取得領先。

福尼耶在比賽結束前56秒，砍進他在延長賽期間的第4記三分球，讓尼克超前，羅斯（Derrick Rose）在比賽結束前22秒的兩分，則讓尼克鎖定勝利。

在總教練烏度卡（Ime Udoka）掌兵符的首場例行賽，塞爾蒂克靠史瑪特（Marcus Smart）在第4節結束前砍進壓哨的三分球，以116比116將比分扳平，並把比賽逼進延長賽。

尼克的巴瑞特（R.J. Barrett）此役獲得19分，且全部都是在前兩節結束後才拿下的，杜平（Obi Toppin）則是拿下14分，沃克（Kemba Walker）對上前東家塞爾蒂克，拿下10分、8籃板、3助攻。

塔特姆此役拿下20分、11籃板，但包括三分球15投2中在內，30次出手只命中7球。塔特姆這名美國隊拿下東京奧運男籃金牌的成員，在第一次延長賽結束前，一次跳投失手，讓塞爾蒂克錯失勝利。

© 2021 AFP