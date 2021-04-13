福島核廢水排入海 了解計畫來龍去脈

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（法新社東京13日電） 福島核電廠核子事故發生至今已逾10年，日本政府終於決定將超過100萬噸的核電廠內含輻射廢水排放入海，引發激烈爭議。福島核廢水排放入海恐需費數十年才能完成，以下為相關整理。

●日本要排放的核廢水是什麼？

2011年311大地震引發的海嘯，破壞了福島第一核電站反應爐結構，為了避免反應爐融解，東京電力公司每天引100立方公尺的海水進行冷卻，此外還有長期以來陸續滲入反應爐的雨水及地下水，都是受輻射污水。

東電採用規模龐大的抽水及過濾系統「先進液體處理系統」（ALPS），每天抽取數噸污水，過濾掉水中絕大部分的輻射物質。東電在福島一個鳥類保護區旁設置了1000多個儲水槽，目前已存放125萬噸處理過的核廢水，但預料2022年下半年就會全部裝滿。

● 什麼是氚？排入海的核廢水有無害？

氚（tritium）是一種氫放射性同位素，專家表示只有在極大量情況下才會危害人體。氚有多種實際用途，包括製造核武、醫學用的生物顯影劑或逃生口標誌等須在黑暗中發光的物品等。

日本一般核電廠產生的含氚水排放入海時，標準值是每公升不超過6萬貝克。東京電力在排放前會先把核廢水用海水稀釋百倍以上，每公升含氚量將不到1500貝克，是日本境內標準的1/40。

各國對氚的容許值不同，以飲用水含氚上限值來看，世界衛生組織（WHO）標準則為每公升1萬貝克。因此，日本排放入海標準約WHO提出國際標準的1/7。

日本經產省2019年規畫排入海洋或蒸發後排放進大氣等核廢水解決方案，國際原子能總署（IAEA）去年表示兩種方式「技術上均可行」。國際原能署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）說：「核電廠的廢水排放入海司空見慣，不是什麼新鮮事，這不涉醜聞。」

● 爭議性在哪？福島漁產會否受衝擊？

像反核的「綠色和平」（Greenpeace）等環團認為，放射性物質像碳-14會殘留在水中，並「輕易聚集於食物鏈」，長期下來累積攝取的量可能傷害DNA，希望東電持續儲存這些核廢水，直到發展出更先進的過濾科技。

日本當地的漁民也憂心，10年來他們努力說服消費者相信福島海鮮安全無虞，但核廢水一排放，這些努力恐將功虧一簣

日本政府表示，福島核廢水的放射性物質遠低於國際安全值上限。日本政府引述聯合國的報告指出，不要說預計分幾十年排放完，即使將福島核電廠全部核廢水集中在一年內排放，對日本產生的輻射暴露量也會低於「自然輻射暴露量的千分之一」。

日本政府對於食品的輻射安全劑量規定上限為每公斤100貝克容許值，相較歐盟的標準是1250貝克/公斤、美國是1200貝克/公斤；福島縣更針對農漁產品設定更嚴格的50貝克／公斤上限標準，以博取消費者信賴。自2011年以來，已有數十萬種福島食品通過檢測。

● 專家怎說

日本大分大學（Oita University）輻射風險評估專家甲斐倫明告訴法新社，控制核廢水的稀釋濃度與排放量很重要，「科學家普遍有共識，（核廢水排放）對健康的影響很微小，但排放核廢水不能說風險為零，這就是爭議所在」。

倫敦帝國學院分子病理學專家湯瑪斯（Geraldine Thomas）表示，氚「一點也不會構成健康風險」，況且排入太平洋後還會有稀釋效應。她表示，碳-14也不會危及健康，反倒是目前海水中所含汞「應該比任何福島產品」更讓消費者憂慮。她還說會「毫不猶豫」食用福島海產。

© 2021 AFP