福島電廠核廢水排放計畫 國際原子能總署展開審查

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社東京9日電） 聯合國旗下國際原子能總署今天表示，將對日本福島第一核電廠排放核廢水計畫進行全面且客觀審查。日本計畫將核廢水排放入海，引發鄰國和國內漁民強烈反對。

法國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）於檢查期間，將諮詢中國和韓國在內的專家。中韓強烈不滿日本排放核廢水計畫。

福島第一核電廠自2011年3月11日大地震引發海嘯和 核子事故迄今，已經累積超過100萬噸處理後核廢水，其中包括用來冷卻受損反應爐的液體。

福島核電廠利用凈化系統移除大部分的輻射性元素，日本當局表示，稀釋後的核廢水以數十年時間排放是安全的。

國際原子能總署支持日本排放核廢水計畫，並表示這和其他地方處理核電廠廢水的方式類似。

抵東京展開檢查程序的國際原子能總署副署長艾夫拉（Lydie Evrard）今天表示：「這次的審查將包括未來幾個月和未來幾年的多次小組和技術訪視。」

艾夫拉在會見福島和東京都官員後，於線上簡報會中表示，國際原子能總署在公布審查結果前，將會確保審查的「全面性」和「客觀性」。

日本政府於4月決定繼續推動福島核廢水排放計畫，最早將從2023年3月展開，引發鄰國強烈不滿，憂心將對環境和安全帶來衝擊。同時也引發地方漁業團體的強烈反對，憂心此舉將摧毀他們多年來努力重建市場對他們海產的信心。

關於如何處理核廢水已辯論多年，核廢水儲存槽的空間已經快用盡。

經過凈化處理的核廢水，水中輻射物質大多已移除，但仍有部分殘留，其中包括氚。

專家表示，氚只有在大劑量的情況下會才對人體造成傷害，處理過的核廢水稀釋後，不會構成科學上可偵測風險。

日本經濟產業省表示，國際原子能總署未來將派遣小組，調查核廢水中的放射性特徵、排放方式，以及對環境和人民的衝擊。

© 2021 AFP