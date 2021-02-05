福特汽車將加速推動電動車和數位化

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（法新社紐約4日電） 美國汽車製造業巨擘福特汽車（Ford Motor）今天宣布新計畫，將大幅增加對電動車業務的投資，且鑒於駕駛經驗日益數位化，福特也將深化與科技業巨擘的合作。

福特汽車表示，計畫在2025年底前投入220億美元（約新台幣6206億元）發展電動車，金額幾乎是原先計畫的2倍。

福特汽車今天還公布，去年第四季虧損28億美元（約新台幣790億元），比2019年同期的虧損17億美元（約新台幣479億元）惡化；營收則下滑9.3%至360億美元（約新台幣1兆80億元）。

面對電動車新貴企業特斯拉（Tesla）猛然崛起，及美國拜登新政府預期將推出零排放車輛獎勵措施，福特汽車成為最新一家加碼大力投資電動車的傳統車廠。

福特汽車的美國對手通用汽車（General Motors）上周才設定新目標，要在2035年底前讓旗下大多數車款為零排放車輛。

福特汽車執行長法利（Jim Farley）指出，從歐洲的電動車銷售激增來看，「產業目前變化速度之快，令人瞠目結舌」。

法利還對福特汽車去年12月才發表的電動休旅車（SUV）Mustang Mach-E展現強烈興趣。福特計畫推出一系列全電動車款，包括旗下最熱銷皮卡車F-150的電動車版。

法利在法說會上表示：「（電動車的）成本正快速下降。但對我和我們的團隊而言，轉為發展電動車的重點不在電池和發動機，而是關乎車輛數位化和新的使用者經驗。」

根據福特汽車今天發布的財測，今年營業利益預估將介於80億至90億美元（約新台幣2257億至2539億元），這將遠高於去年營利28億美元。福特去年銷量受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響大幅滑落。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2021 AFP