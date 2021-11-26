私人車輛變多 印度首都空污日益嚴重

（法新社新德里26日電） 交通工具排放的廢氣，讓印度首都新德里的天空瀰漫有毒煙霧，也使這個有2000萬人的巨大都市，成為全球污染最嚴重的首都

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新德里錯綜複雜的公共運輸網絡，已難以應付暴增的人口，每晚地下鐵車站外都排着長長人龍，超載的公車在壅塞的幹道上緩慢行駛。

一名辦公室職員庫瑪（Ashok Kumar）在新德里的公車總站外準備搭車回家時告訴法新社說：「我剛來新德里時，這裡的空氣很乾淨，因為路上車很少。」

「但現在大家都有車。」

庫瑪住在新德里最南端的郊區，每天出門、回家都要在那「艱難的旅程」花上近4個小時的時間，途中他需要轉乘通勤巴士、私人的共享計程車、人力車。

即使已經61歲，庫瑪還是希望能存夠錢，買一部自己的摩托車，免除每天通勤的辛苦。

他說：「沒有多少人能把時間浪費在公共交通上。」

政府的資料顯示，私人車輛登記的數目，是15年前的3倍，目前首都的路上有超過1300萬輛車。

根據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）的資料顯示，這個情況帶來的影響，全年都能感受得到，新德里的用路人在交通上，會比其他亞洲主要城市用路人多花1.5小時。

但到了冬天，每天不便的情況，更會升級為全面的公共健康危機，因為盛行風變慢，城市上空籠罩厚厚的霧霾，使得難以呼吸而必須住院治療的人數大增。

新德里的「科學暨環境中心」（Centre for Science and Environment, CSE）表示，11月初，城市裡的PM2.5，有超過一半是車輛所排放。空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）危害人體健康。

© 2021 AFP