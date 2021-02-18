科企用新聞要付費 Google與新聞集團達成協議

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（法新社華盛頓17日電） 美國Alphabet公司旗下搜尋引擎谷歌（Google）已經同意支付「大筆費用」給媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團（News Corp）來取得相關內容。

雙方今天在聯合聲明中說，這項協議為「畫時代的多年期夥伴關係」，Google將把新聞集團提供的內容列為新推出的新聞平台Google News Showcase的一部分。

這項3年期協議同時包括研發訂閱平台、共享廣告收入，並在Google影音分享網站YouTube「做出有意義投資，開發創新影音新聞」。

加入Google News Showcase的媒體，包括新聞集團在美國的「華爾街日報」（Wall Street Journal）、「巴隆周刊」（Barron's）、「市場觀察」（MarketWatch）和「紐約郵報」（New York Post）；英國的「泰晤士報」（The Times）、「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）、「太陽報」（The Sun）；以及澳洲的「澳洲人報」（The Australian）等。

© 2021 AFP