科威特展開疫苗接種作業 總理第一個施打

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（法新社科威特市24日電） 在數個波斯灣國家陸續展開大規模2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種工作後，科威特今天也開始施打疫苗。

科威特國營媒體報導，國內首位接種疫苗的科威特總理哈立德（Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah）說：「疫苗很安全，且已獲得許多國家核准。」

根據官方數據，科威特累計超過14.8萬起確診病例，當中924人病歿。科威特購買的首批15萬劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech研發的疫苗，昨天運抵。

卡達昨天展開疫苗接種作業，境內累計確診超過14.2萬人，共243人病故。

巴林今天繼續展開疫苗接種作業，並已經核准輝瑞和BioNTech共同研發的疫苗，以及中國國藥集團研製的疫苗，累計確診人數超過9萬人，共350人病故。

阿拉伯聯合大公國方面，阿布達比核准國藥集團的疫苗後，已經於12月14日開始施打；杜拜則從昨天開始施打輝瑞和BioNTech共同研發的疫苗。

阿拉伯聯合大公國累計確診將近20萬人，有645人病故

阿拉伯半島疫情最嚴重國家沙烏地阿拉伯12月17日開始施打輝瑞和BioNTech共同研發的疫苗，累計確診超過36萬人，有6148人病故。

在此同時，阿曼將於27日進行疫苗接種作業，累計確診人數超過12.8萬人，有1491人病故。

© 2020 AFP