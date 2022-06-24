科學家發現世界最大細菌 2公分長肉眼可見

（法新社彼得角23日電） 科學家在加勒比海的法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）紅樹林發現世界最大的細菌，不僅肉眼可見，還可以用鑷子輕鬆夾起。

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根據今天發表於「科學」（Science）期刊的研究，可達2公分長的華麗硫珠菌（Thiomargarita magnifica）不僅是大多數細菌的大約5000倍大，結構也複雜許多。

安地列斯大學（University of the Antilles）生物學教授格羅（Olivier Gros）告訴法新社，這項發現「顛覆了許多微生物學知識」。

在他位於加勒比海城市彼得角（Pointe-a-Pitre）的實驗室，格羅對於試管內，看來像是白色眼睫毛的物體發出驚嘆。

他說：「起初我認為這是細菌以外的東西，因為某種有2公分長的東西根本不可能是細菌。」

格羅2009年在富含硫的紅樹林沉積物中，首次發現這種奇怪細絲。

利用電子顯微鏡等發現，這是一種細菌有機體，但不保證是一個單細胞。

同一研究室的分子生物學家龔薩雷茲-黎卓（Silvina Gonzalez-Rizzo）發現它是硫發菌屬（Thiomargarita），一種已知可利用硫生長的菌屬。另一名在巴黎的學者認為，整體就是一個細胞。

然而，數年後第一次試圖在科學期刊上發表論文，以失敗告終。

格羅說：「我們被告知：這很有趣，但我們缺少相信你們的證據。」格羅等人被告知，需要更有力的影像作為佐證。

年輕學者沃蘭（Jean-Marie Volland）於是嘗試和加州大學的勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）進行合作。

有了財務支援，加上能夠接觸業內最頂尖設備，沃蘭和他的同僚開始建構這種細菌的圖片。

以細菌的標準來看，這種細菌無比巨大。沃蘭說，如果以人類標準來衡量，就像是一個「和聖母峰一樣高大的人」。

特殊3D顯微鏡影像終於可以證明，整個細絲確實是一個細胞。不過也幫助沃蘭有了「完全出乎意料」發現。

他解釋，正常情況下，細菌的DNA會在細胞內自由漂浮，但是這個巨大細菌的DNA卻被壓縮成一個小結構，有一層膜包覆。

他指出，這「通常是人類、動物和植物細胞，複雜有機體才有的形式…不會發生在細菌身上」。

© 2022 AFP