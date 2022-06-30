猴痘危及脆弱群體 世衛呼籲各界提高警覺

（法新社日內瓦29日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，猴痘在世界各地「持續傳播」，可能開始侵襲懷孕婦女、免疫功能不全者以及孩童等高風險群體，各界應提高警覺。 世衛組織表示，對抗猴痘病毒需要「積極」努力，呼籲廣泛收集和分享資料以了解疫苗效力。 世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天告訴記者：「我擔心持續傳播，因為這顯示病毒正在立足，可能進入高風險群體，包括兒童、免疫功能不全者和孕婦。」

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「我們開始看到這種情況，幾個孩子已經被感染了。」

英國有兩起18歲以下病例。 5月初以來，在猴痘長期流行的西非和中非國家以外，專家們發現病例激增，大多新病例發生在西歐。 世衛組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）呼籲「在不同群體上仔細研究疫苗…以獲得廣泛適用的資料，並確保顧及兒童、孕婦和免疫功能不全者納入這些試驗」。 截至今年6月22日，已有來自50國的3413例實驗室確診猴痘病例和1例死亡病例通報給世衛組織。病例數達3位數的國家是英國（793）、德國（521）、西班牙（520）、葡萄牙（317）、法國（277）、加拿大（210）、荷蘭（167）和美國（142）。 根據世衛組織，迄今多數病例發生在年輕的男男性行為者身上，主要發生在城市地區。 世衛組織緊急委員會上周集會，以判定猴痘是否構成所謂的國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），這是世衛可以發出的最高警報。

但大多數專家認為還沒有跨過這個門檻。 儘管如此，譚德塞說「他們認知到事件的緊急性，也認同需要做出積極回應，以遏止進一步蔓延」。

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