義大利專家：人體精液可能是猴痘傳染媒介

（法新社倫敦30日電） 最早在人體精液中發現猴痘病毒的義大利研究人員，現正擴大篩檢，並指出，初步結果顯示，精子可能是傳播媒介。

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專研傳染病的羅馬斯帕蘭札尼研究所（Spallanzani）一個團隊在本月2日刊登的研究報告中揭露，確診猴痘的4名男病患中，有3人的精液檢測出病毒的去氧核糖核酸（DNA）。

研究所所長維亞（Francesco Vaia）表示，這個團隊其後擴大了研究工作；並說，在接受研究的16人中，有14名男性病患的精子中發現了猴痘病毒。

維亞在接受法新社訪問時說，「這個發現告訴我們，病毒出現在精子不是罕見或偶然現象」；並指出，「猴痘可在性行為中因直接接觸皮膚病變而傳染，但我們的研究顯示，精液也可能是傳播媒介」。

自5月初以來，非洲西部和中部國家以外地區出現了大量猴痘病例，其中多數在西歐。今年已有50多個國家向世界衛生組織（WHO）通報病例，共計3400起以上確診病例以及一起死亡病例。

世衛組織指出，至今絕大多數病患是有過同性性行為的男性，年齡較輕，主要居住在城市地區，且身處在「群聚的社交和性網路」中。

世衛正調查精液驗出猴痘陽性反應的病例，但仍堅稱，病毒主要是透過密切接觸傳播。

© 2022 AFP