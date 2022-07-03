美西乾旱逾20年 米德湖水岸線退縮數百公尺

（法新社米德湖2日電） 美國西部嚴重乾旱持續20多年，導致內華達州與亞利桑那州交界的全美第一大水庫米德湖水位持續下降，水岸線退縮數百公尺。

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法新社報導，內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）外這一側的船舶下水斜坡已被棄用，現在只剩一條坡道能推船入水。

米德湖（Lake Mead）是1930年代攔截科羅拉多河水流，建立胡佛壩（Hoover Dam）時形成的人造湖，面積約640平方公里，替美國西南地區數千萬的民眾和無數英畝的土地提供珍貴用水。

但它正以驚人的速度萎縮，現在只有全盛時期的1/4大。

為了讓民眾能繼續駕船游湖，美國國家公園管理局 （National Park Service, NPS）2010年以來已經砸下超過4000萬美元（約新台幣12億元）費用進行維護。

水位每下降120公分，他們就要花200萬到300萬美元（約新台幣600萬到9000萬元）來重新配置船舶下水斜坡。

美國國家公園管理局在官網說：「氣候變遷加上持續20年的乾旱，導致水位下降，這已經重塑了米德湖國家公園的水岸線。」

「隨着米德湖持續萎縮，為配合地形以及預計持續下探的水位，延長下水斜坡的工程難度和費用就愈來愈高。」

© 2022 AFP