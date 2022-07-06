歐洲議會准天然氣核能貼綠標籤

（法新社史特拉斯堡6日電） 經爭論不休表決程序後，歐洲議會今天通過歐洲聯盟所提，將天然氣和核能投資列入永續綠色能源的議案。

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在法國東部史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會（European Parliament）總部，議員們未能駁回獲法國和德國支持的這項議案。表決結果有278票反對、328票贊成、33票棄權。

新法規自明年起會將天然氣和核電廠納入歐盟「分類法」規則，讓投資人可以對相關投資和��場行銷貼上綠色標籤。

政府和業界進行強力遊說後，歐洲聯盟執行委員會2月提出議案，現在大事底定，可以鬆口氣。

歐盟金融服務事務執行委員麥金尼斯（Mairead McGuinness）昨天強調：「沒有漂綠。」

歐盟分類法是具里程碑意義法律，目的在於確保標榜生態友善的金融商品遵守嚴格標準，澄清永續投資的模糊地帶。

捷克剛接下歐盟輪值主席，總理費亞拉（Petr Fiala）於表決前呼籲說：「我請求各位不要反對這項脆弱、精心協商後達成的折衷案。」

他警告，依歐盟用語為「分類法」（taxonomy）的此一綠色標籤，「讓許多隻能因這些標準而達成自身氣候目標的國家滿足需求」。

批評天然氣人士認為，烏克蘭戰爭是拒絕綠色標籤的最新理由，強調鼓勵投資只會增加對俄羅斯天然氣供應的依賴。

批評核能人士強調核意外和核廢料構成威脅，並且認為太陽能和風能是未來最好出路。

但是歐盟執委會在依賴核電的法國和依賴天然氣的德國壓力下，主張兩者於未來凈零排放轉型期間，在作為較清潔電力來源方面有其作用。

歐盟期盼它的標籤可以引導大量私有資本進入支持氣候目標的活動中。

© 2022 AFP