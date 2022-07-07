美西大旱 猶他州大鹽湖水位創新低

（法新社洛杉磯6日電） 美國猶他州的大鹽湖（Great Salt Lake）本周創下史上新低水位，科學家警告氣候變遷恐加劇美國西部的乾旱情況。

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這個西半球最大的鹹水湖，平均水深隨季節和當地降水情況自然波動，但如今這個對經濟和環境都具重要意義的鹹水湖水位，已降到自1847年有紀錄以來的最低水平；當年摩門教眾抵達鹽湖城後率先開始記錄大鹽湖水位。

根據美國地質調查所今天發布的新聞稿，大鹽湖先前的最低水位是在2021年10月測得。

美國地質調查所說，根據往年趨勢「湖泊水位可能會繼續下降，直到秋天或初冬流入湖泊的水量等於或超過因蒸發而損失的水量」。

根據猶他州政府公布的估計數字，透過像採礦、漁業養殖和旅遊等各種產業，大鹽湖每年對當地經濟貢獻高達13億美元。

湖水枯竭還可能威脅到每年棲息在那裡的大量候鳥，並可能對當地居民造成嚴重的健康衝擊。

科學家最近警告，湖底富含「砷」（俗稱砒霜）的危險沉積物如暴露在空氣中，可能會被風傳播。

當前幾乎整個美國西部都陷入嚴重乾旱。乾旱導致入河水量減少，米德湖（Lake Mead）和鮑威爾湖（Lake Powell）等重要水庫的水位都大幅降低。

氣候學家指出，當地歷史上有過乾旱持續超過20年的先例，現由於人類活動導致全球氣溫上升，又加劇乾旱。

© 2022 AFP