NASA將公布韋伯望遠鏡首批宇宙影像 含遙遠星系及絢爛星雲

（法新社華盛頓8日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，韋伯太空望遠鏡拍攝的第一批宇宙影像將包含前所未見的遙遠星系、絢爛星雲和一顆距離很遠的巨型氣態行星。

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美國、歐洲和加拿大的太空研究機構正準備於本月12日盛大公開韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）的初步觀測成果。

韋伯望遠鏡耗資100億美元，去年12月被送上太空，取代哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope），由於配備巨大的主鏡以及能穿透灰塵和氣體的紅外線儀器，因此更能深入觀測宇宙。

總部位於美國巴爾的摩（Baltimore）的「太空望遠鏡科學研究所」（Space Telescope Science Institute）負責監管韋伯太空望遠鏡的數據。機構內的天文學者龐托皮丹（Klaus Pontoppidan）說：「非常期待終於能公開這些秘密，我會如釋重負。」

美、歐、加拿大和太空望遠鏡科學研究所組成的國際委員會決定，即將公布的第一批全彩科學影像包含船底座星雲（Carina Nebula），這是由塵埃和氣體組成的巨大星雲，距離地球7600光年；還有2000光年之外，環繞一顆白矮星的南環狀星雲（Southern Ring Nebula）。

船底座星雲最有名的特徵是「神秘山」（Mystic Mountain）等看起來相當巍峨的柱狀結構；「神秘山」形如尖峰，高度約達3光年，曾被哈伯望遠鏡拍攝到。

韋伯望遠鏡還針對遙遠的氣態巨行星WASP-96 b執行了光譜分析。這顆行星是在2014年被發現，距離地球約1150光年，質量約為木星的一半，僅3.4天就能繞它所屬的恆星一圈。

接着還有距離地球2.9億光年的「史蒂芬五重星系群」（Stephan's Quintet），當中5個星系有4個彼此距離更加緊密。

最後，或許也是最大的亮點，是韋伯望遠鏡利用SMACS 0723星系團當作宇宙放大鏡，窺看這個星系團背後極為遙遠又黯淡的星系，把影像紀錄下來。

這就是所謂「重力透鏡效應」（gravitational lensing），即利用前景星系的質量來彎曲星系背後物體的光線，原理如眼鏡一般。

太空望遠鏡科學研究所的天文學者柯伊（Dan Coe）告訴法新社，韋伯望遠鏡交出的第一批影像就突破了既有科學基礎。

© 2022 AFP