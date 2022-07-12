韋伯太空望遠鏡揭宇宙最深影像 拜登讚歎偉大工程成就

（法新社華盛頓11日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，韋伯太空望遠鏡捕捉到歷來「早期宇宙最深處、最清晰的紅外線影像」，可追溯到138億年前，總統拜登在白宮簡報會上公開這張影像。

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這是韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）所拍攝第一批影像的其中一張，當中充滿數以千計星系，觀測到歷來最微弱的天體，呈現藍、橙、白等顏色。

拜登說：「這台望遠鏡是人類偉大的工程成就之一。」

韋伯望遠鏡利用SMACS 0723星系團當作宇宙放大鏡，窺看這個星系團背後極為遙遠又黯淡的星系，把影像記錄下來。

韋伯的主要成像設備近紅外線相機（NIRCam）將這些微弱的背景星系清晰聚焦。

韋伯只花12.5小時就完成這張合成影像，不像哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）可能要費時數周。

NASA明天還會繼續公布韋伯所拍攝的影像，包含船底座星雲（Carina Nebula），這是由塵埃和氣體組成的巨大星雲，距離地球7600光年；還有2000光年之外，環繞一顆白矮星的南環狀星雲（Southern Ring Nebula）。

© 2022 AFP