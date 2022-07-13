確診數兩周增30% 世衛：COVID-19疫情仍不見盡頭

（法新社日內瓦12日電） 世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天感嘆，新一波確診浪潮顯示，距離疫情結束還有很長一段路，並警告病毒正在四處傳播。

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譚德塞表示，確診數激增恐為醫療系統與醫護人員帶來更沉重的負擔。

受Omicron亞型變異株和防疫鬆綁影響，通報世界衛生組織（WHO）的確診數在過去兩周成長了3成。

譚德塞說：「新一波的病毒再次證明疫情看不見盡頭。當病毒撲向我們時，我們就得反擊回去。」

他在記者會上指出，隨着傳播力增加，政府也必須實施行之有效的防疫措施，例如戴口罩或改善通風。

他說：「Omicron亞型變異株，像BA.4和BA.5，持續引發全球一波又一波的確診、住院和死亡浪潮。」他又說：「監控措施顯着減少，包括采檢和定序，這使得評估變異病毒在傳播、疾病特徵和對策有效性上的影響，變得越發困難。」

除此之外，篩檢、治療及疫苗接種都沒有有效地落實。

譚德塞指出，「病毒正在四處傳播，各國並未根據自身量能，有效管理疾病負擔」，無論是急性病例的住院治療，或是持續增加的長新冠個案。

世衛組織COVID-19（2019冠狀病毒疾病）緊急事件委員會8日開會得出結論，COVID-19仍是「國際關注公共衛生緊急事件」，這是世衛組織最高層級的警報。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在會議中表示，近期篩檢政策的改變，阻礙了病例偵測以及病毒演變監測。

世衛組織11日在一份聲明中說，委員會強調有必要減少傳播，因為目前未能完全了解新呼吸道病毒引起的疫情會產生什麼影響。

委員會表示，對於檢測量急遽下降感到擔憂，因為這導致監測及基因定序減少。世衛組織說：「這阻礙了對當前流行、新變種病毒的評估，無法預測病毒傳播趨勢。」

委員會並指出，病毒的演化軌跡以及新興變異株的特性仍充滿「不確定性且無法預測」，缺乏減少病毒傳播的策略，導致「出現新型且適應力更強的變異株可能性增加，並帶有不同程度的致命性、傳染力及免疫逃逸」。（實習編譯：廖彥甄/核稿：張曉雯）

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