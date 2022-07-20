氣候變遷否定論者散布不實訊息 稱熱浪圖是遭蓄意誇大

（法新社巴黎19日電） 儘管熱浪當頭，歐洲氣候變遷否定論者仍在社群媒體發布懷疑論，以經斷章取義的天氣圖來暗示天氣預報員誇大了氣候變遷。

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歐洲最近的兩次熱浪期間，都看到多個國家和語言的社媒用戶誤導性地將一張張天氣圖並列排放。問題是，這些天氣圖有時出自不同媒體機構，發布時間也是無法進行對照的。

這類貼文通常都包含訊息，暗示媒體或有關單位為引發恐慌，而將天氣圖上的顏色改為紅色。

法新社查核團隊已經揭穿了幾個類似但不同版本的說法，而當中出現的語言包括英文、德文、西班牙文、法文、匈牙利文以及波蘭文。

本周熱浪期間，一個以西文及加泰隆尼亞文分享的貼文說，「過去，當沒有必要讓民眾害怕全球暖化的時候，他們（在天氣圖上）放的是太陽」。貼文接著說：「如今他們非得替氣候圖上色，彷佛我們身在地獄一般。」

這則貼文下方的兩張並排天氣圖顯示西班牙天氣炙熱，一張是白色並放上太陽符號，另一張則是暗紅色。法新社進行數位調查後發現，這兩張圖出自兩個不同來源、且不同類型的天氣圖，而非如貼文所說是單一氣象預測人員在顏色上玩花樣。

而在英、德文方面，上個月熱浪期間也有多個類似主張浮出檯面。

一則於2022年5月25日發布在臉書（Facebook）的貼文寫說：「1986年，這稱作正常夏天；今天，他們將圖套上紅色，稱之為極端高溫。」

這兩張並排的瑞典天氣圖氣溫雖差不多，1986年版的是綠色，2022年版的卻是橘色。

數位調查發現，這兩張天氣圖的年份都有誤，而且來自不同新聞組織，使用的色碼也不同。

氣候科學家幾乎一面倒地同意，人類燃燒化石燃料產生的碳排放讓地表愈來愈熱，增加了熱浪和其他極端天氣事件的風險和嚴重性。

倫敦帝國學院葛拉漢氣候變遷研究所（Imperial College London's Grantham Institute for Climate Change）的高階講師奧托（Friederike Otto）說：「過去當然也有熱浪，但1976年最大的不同是世界其他地方的情況。」

她昨天告訴記者，「1976年，（英國）有一場熱浪；而2022年，全世界都有熱浪，而且2021、2020、2019年也都一樣」。

© 2022 AFP