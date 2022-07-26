捷克出現森林大火 數十名群眾緊急撤離

（法新社布拉格26日電） 捷克北部國家公園今天發生森林大火，消防隊緊急疏散了數十名民眾。

廣告 繼續瀏覽後續

火災發生在捷克靠近德國邊境的波西米亞瑞士國家公園（Bohemian Switzerland National Park）；捷克近日氣溫迭創歷史新高。

捷克烏斯提（Usti nad Labem）地區消防隊發言人魯道夫（Milan Rudolf）表示：「幾十名群眾必須從景區、童軍營地，及受到大火威脅的曼紮（Mezna）和曼茲羅卡（Mezni Louka）這兩個社區撤離。」

捷克環境部長安娜哈巴科娃（Anna Hubackova）今天早上前往現場後，發布一則推特說明沒有接到人員傷亡的通知，不過「情勢相當危急」；昨天是該地區首次發出森林大火警報。

捷克當局今天一共集結了46支消防隊的力量，試圖撲滅這場大火。此外，魯道夫表示，德國派遣3個消防單位人員，前往靠近德國一側的邊境進行協助，因火勢下午開始蔓延到當地。

這幾天來，捷克的氣溫一直居高不下，昨天更是打破歷來7月25日的高溫紀錄；西部皮爾森（Pilsen）地區最高氣溫達到攝氏36.4度。

© 2022 AFP