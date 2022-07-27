全美最大人造水庫因乾旱水位降 發現第3具遺體

（法新社洛杉磯26日電） 美國最大人造水庫米德湖（Lake Mead）因乾旱影響導致水位迅速下降，繼數月前一具沉沒湖中已久的黑幫受害者屍體重見天日後，昨天管理員在露出的湖底發現第3具人類遺骸。

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美國國家公園管理局（National Park Service）表示，公園管理員昨天接獲通報後在米德湖戲水區的礫石灘發現一具人類遺骸，並已着手打撈。

有關這具遺骸年齡或身分的細節還不得而知，當地驗屍官將進行檢驗。

米德湖5月曾引起全球關注，當時有遊客發現一個被棄置於湖中的桶內有一名幾十年前頭部中彈男性的屍骨。

警方認為這起謀殺案發生於1970年代末至1980年代初之間，當時附近沙漠賭城拉斯維加斯的黑社會犯罪集團特別活躍。

幾天後米德湖又發現另一具遺體，但沒有證據顯示涉及任何犯罪行為；當局當時就預測，隨着水庫水位持續下降，將會發現更多遺體。

歷史性旱災席捲美國西部大部分地區，水庫及湖泊水位已下降至前所未有的低水平，供水吃緊。

米德湖水位曾高於海平面365公尺，但在歷經20多年的乾旱後，現在水位僅高於海平面316公尺，為1930年代水庫啟用以來的最低水位紀錄。

目前米德湖水位每周下降約30公分。

© 2022 AFP