COVID疫情溯源新研究：起自華南海鮮市場

（法新社華盛頓26日電） 根據今天刊登在「科學」（Science）期刊的兩份新研究，中國武漢華南海鮮市場確實是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發原點，病毒經由動物傳給人類。

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第1份研究分析2019年12月COVID疫情爆發頭1個月病例分布的地域，發現第1批病例高度集中武漢華南海鮮批發市場周邊。

第2份研究則檢視最初1批病例的基因組數據來觀察病毒早期演化，得出的結論是，病毒不可能在2019年11月之前就在人類間廣泛傳播。

兩份研究先前都在「預印本」平台發布過，但現在是經過科學界同儕審查後，發表在着名期刊上。

共同撰寫兩份研究的美國亞利桑那大學（University of Arizona）學者沃洛比（Michael Worobey）曾寫信呼籲科學界，對COVID病毒源於實驗室的可能性抱持更開放態度。

但今天他在與記者視訊會議時表示，這兩份研究的發現讓「我現在也認為，此病毒不可能是以透過武漢市場野生動物買賣之外的方式出現」。

先前調查主要聚焦華南海鮮市場這個活體動物市場，但研究人員希望取得更多證據，確定這裡真是疫情爆發的起源，而不是導致疫情擴散之地。

這就得在武漢進行社區層級的研究，才能更確定該病毒是「人畜共通」。

第1項研究的團隊使用繪圖工具，判定世界衛生組織（World Health Organization）發布的頭1批病例所在位置，結果發現頭174例病例中的155例出現在武漢。

此外，這些案例高度集中在華南市場附近，其中有些病患近期並未造訪華南市場，但住在距市場很近的地方。

研究團隊表示，現在已知會感染這種病毒的哺乳動物，包括赤狐、豬獾和貉，當時華南海鮮市場都有活體販售。

研究作者還認為，2020年初的確診患者與武漢海鮮市場西側有關聯，該側正是市場販售活體動物之處。這些早期病例高度集中，與1月和2月在武漢其他地區擴散的情況截然不同。

沃洛比表示：「這告訴我們，病毒並不是神秘地傳播，而是真的源於那個市場，然後從那裡擴散開來。」

第2份研究的重點，則在於解決病毒早期演化的明顯差異。

早期疫情有A、B兩個支系，雖然A更接近蝙蝠身上發現的病毒，顯示人類的冠狀病毒源自於此，且A產生了B，但市場附近發現的B支系多得多。

研究人員運用「分子鐘分析」技術來重建演化的時間線，結果發現A不太可能產生B。

可能的劇本是，兩個支系分別在2019年11月和2019年12月從市場動物傳播給人類，因此研究人員得出結論：2019年11月之前，病毒不太可能存在人類傳播。

在這種情況下，市場上可能還有未表現為COVID病例的動物對人類傳播。

© 2022 AFP