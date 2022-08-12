研究：北極暖化比地球其餘地區快4倍

（法新社巴黎11日電） 根據今天發布的一項研究，北極過去40年來的升溫速度比地球其餘地區快近4倍，意味現有氣候模型低估了極地的升溫速度。

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聯合國氣候科學小組在2019年特別報告中指出，由於「北極放大現象」（Arctic amplification），北極正以「全球平均逾兩倍」的速度暖化。

海冰和雪本可自然反射太陽熱量，但當它們融化成海水時，海水會吸收熱量，就會產生北極放大現象。

科學家們長期以來一致認為北極正在迅速變暖，但隨着研究時間範圍和北極地理區域構成定義不同，估計值也有所不同。

挪威和芬蘭研究團隊分析了1979年以來多項衛星研究彙集的4組溫度數據，範圍包含整個北極圈。

他們發現，平均而言，數據顯示北極每10年升溫攝氏0.75度，比地球其餘地區快近4倍。

芬蘭氣象研究所（Finnish Meteorological Institute）學者李波寧（Antti Lipponen）是這項研究的共同作者，他告訴法新社：「文獻中的觀點是，北極變暖速度大約是全球平均的兩倍，所以我們估計的暖化速度比一般數值要高這麼多，我覺得有點驚訝。」

這篇發表在「地球與環境通訊」（Communications Earth & Environment）期刊的研究發現，在北極圈內，暖化速度也存在很明顯的區域性差異。

舉例來說，在挪威斯瓦巴群島（Svalbard）和俄羅斯新地島群島（Novaya Zemlya）附近的歐亞部分（Eurasian）北極海，每10年升溫高達攝氏1.25度，比世界其餘地區快7倍。

研究小組發現，即使最先進的氣候模型預測北極暖化速度，也比他們觀測到的數據低了約1/3。 研究小組說，這種差異可能是由於先前的模型估計值因持續進行北極相關建模而過時了。

李波寧表示：「也許下一步是檢視這些模型，我真的很想知道為什麼這些模型不能重現我們在觀測中看到的東西，以及這對未來的氣候預測會有什麼影響。」

除了對當地社區和依賴海冰捕獵的野生動物產生深遠衝擊外，北極地區的劇烈暖化也將影響世界各地。 最近有些研究警告，格陵蘭（Greenland）冰層可能正接近融化的「臨界點」，其中所含的冰凍水足以將海平面拉高約6公尺。

李波寧說：「氣候變化是由人類引起。隨着北極變暖，冰川也將融化，這將影響全球的海平面。」

他還說：「北極正在發生一些事情，將影響我們所有人。」

© 2022 AFP