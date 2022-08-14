法國力搏各地野火 憂風勢再度引燃大火

（法新社法國奧斯唐13日電） 法國消防人員今天奮力與東南部的野火搏鬥；與此同時，官員對另一場位置更西、似已獲控制的大火也不敢掉以輕心。

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法新社報導，今年夏天，法國除因歷史性乾旱迫使全國各地限制用水之外，也遭遇一連串專家直指與氣候變遷有關的熱浪。

官員表示，南部城市土魯斯（Toulouse）附近的阿維隆省（Aveyron）再次燃起「猛烈」大火，迫使130多人疏散；而東南城市裡昂（Lyon）以南的德龍省（Drome）另一場大火也在蔓延。

阿維隆和德龍的大火摧毀了超過1200公頃的土地。

另外，西北部布列塔尼大區（Brittany），傳說中亞瑟王留下蹤跡的布洛塞里昂德森林（Broceliande）也發生大火，燒毀了近400公頃土地；但官員今天表示，火勢已不再蔓延。

警方聲明指出，西南城市波爾多（Bordeaux）周圍的吉倫特省（Gironde）和朗德省（Landes），一條長達40公里的火線「連夜下來，同樣沒有顯着蔓延」。消防員正在火線外圍滅火。

但官員表示，由於這條火線過去重新燃起過一次，現在說火勢已獲控制還言之過早。

官員們懷疑，最近的突發大火可能是遭到縱火，火災自9日以來已經燒毀了7400公頃土地。

氣象預報員預測，此區今晚預料會出現大雷雨，陣風風速可達每小時60公里。

吉倫特省消防暨救援人員警告說，這樣的風勢可能導致目前「處於暫停狀態」的大火再度燃起。

為了控制情勢，吉倫特省消防員今天忙着用水澆淋炙熱且仍在冒煙的土地。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP