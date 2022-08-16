日本研究：地球水源可能來自小行星

（法新社東京16日電） 科學家分析從日本「隼鳥2號」太空任務中採集的罕見樣本，發現水可能是由小行星從太陽系外側帶到地球的。

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為了理解生命起源與宇宙組成，研究人員探究2020年從小行星龍宮（Ryugu）帶回地球的物質。

日本探測機隼鳥2號（Hayabusa-2）2014年發射升空，到距地球3億公里的龍宮展開探測任務，採集5.4克重的砂石，兩年前回到地球軌道，運回含有樣本的密封艙。

分析樣本物質的研究報告將陸續公諸於世，一群研究人員6月表示，他們發現了有機物質，顯示地球生命的部分基石，像是氨基酸等，可能是在太空形成。

科學家在刊登於「自然天文學」（Nature Astronomy）期刊的新報告中說，龍宮樣本可為數十億年前海洋如何出現在地球的謎題提供線索。

這份由日本等國科學家撰寫的報告說：「含揮發物且富含有機物的C型小行星，可能是地球水源的主要來源之一。」

報告提到：「將揮發物（指有機物與水）運到地球，依舊是值得關注的主題。」

但在「龍宮樣本上發現的有機物，如同這項研究中提到的物質，可能代表這是一個重要的揮發物來源」。

科學家假設，這類物質可能有「外太陽系的起源」，但「不太可能是送到遠古地球的唯一揮發物來源」。

© 2022 AFP