民主剛果伊波拉疫情剛結束 東部再傳疑似病例

（法新社金夏沙21日電） 剛果民主共和國（民主剛果）上一波伊波拉（Ebola）疫情剛結束沒幾周，世界衛生組織（WHO）今天表示，當局正在調查東部動亂地區一起疑似病例。

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法新社報導，民主剛果西北部赤道省（Equateur）上個月宣布，肆虐了2個多月的最新一波伊波拉疫情結束。

世衛表示，那是伊波拉1976年首次在這個國家現蹤以來，當地的第14波疫情，有4例確診和1例疑似病例，全部不治。

如今當局擔心本月15日在東部北基伍省（North Kivu）死亡的一名46歲婦女，也可能感染了伊波拉病毒。

世衛在聲明中說，這名婦女最初是因其他疾病而在貝尼鎮（Beni）的醫院接受治療，「但隨後出現了與伊波拉病毒病一致的癥狀」。

相關檢體已被送往實驗室進行檢驗。

世衛非洲區主管莫伊提（Matshidiso Moeti）在聲明中說：「世衛已經在當地支援衛生官員調查此一病例，並為可能爆發的疫情做好準備。」

民主剛果政府今天敦促各界要審慎以對，並表示北基伍省有「疫苗庫存」。

伊波拉病毒是一種相當致命的出血熱病毒，最早發生於1976年當時國名為薩伊的民主剛果境內伊波拉河流域，因而得名。

人主要的感染途徑是透過患者體液傳染，主要癥狀是發燒、嘔吐、出血和腹瀉。

民主剛果最致命的一波伊波拉疫情發生在2020年，當時有2280人染疫死亡。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP