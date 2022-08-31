NASA訂9月3日二度嘗試 讓巨型登月火箭升空

（法新社華盛頓30日電） 因技術問題而於最後一刻取消巨型次世代火箭試射後，美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，他們將於9月3日第2度嘗試。

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如果一切順利，32層樓高的「太空發射系統」（Space Launch System, SLS）火箭將於9月3日下午從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，送獵戶座太空船（Orion）進行一場為期6周的無人繞月飛行測試。

這次的試射將啟動NASA「阿提米絲」（Artemis）計畫，這項傳承1960、1970年代阿波羅（Apollo）月球探測任務的計畫，把重返月球當作第一步，最終目標是前往火星。

這次任務名為「阿提米絲1號」（Artemis-1），由太空發射系統首次結合獵戶座太空船，目的是讓這260萬公斤重的飛行器進行嚴格試飛，測試其設計極限，成功後NASA才會讓太空人搭乘它再度登上月球。

NASA於8月29日首次試射太空發射系統，但因火箭主要發動機的冷卻問題，不得不在最後一刻取消並延後試射。

在今天的記者會中，NASA官員表示，他們希望能及時解決那些問題，並在9月3日再次嘗試將火箭發射升空。

© 2022 AFP