加州野火肆虐 一天內火勢加倍擴大

（法新社加州赫米特8日電） 美國西部又經歷了酷熱的一天，加州消防人員今天表示，洛杉磯郊外燃燒的野火在不到24小時之內擴大一倍。

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法新社報導，「費爾悠大火」（Fairview Fire）目前已延燒至7700公頃，面對擴大的火勢，數以千計民眾接到撤離通知。

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，在東部、南部和北部火勢持續延燒。

目前已知有兩人在5日爆發的大火中喪生，當時熱浪已持續了一個星期多；內華達州、亞利桑那州和加州部分地區屢見超過攝氏43度的氣溫。

酷熱高溫下，家庭空調全開，為加州供電系統帶來巨大壓力。

加州電力系統管理局（California Independent System Operator）表示：「加州和西部大部分地區正處於史上最長且破紀錄高溫的熱浪，因用電量高，導致供電系統緊張。」

氣象預報員說，熱浪將在未來幾天開始減弱，但警告加州尚未脫離困境。 美國國家氣象局（National Weather Service）表示：「危險的高溫也繼續影響加州，預計今明兩天將再度達到華氏3位數（攝氏37.8度）以上，尤其是在內陸山谷地區。」（譯者：紀錦玲）

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