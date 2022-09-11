熱帶風暴凱伊帶來降雨 加州野火控制4成

（法新社加州赫米特10日電） 美國加州當局今天表示，熱帶風暴帶來的濕涼型氣候，有助於加州消防人員擊退洛杉磯郊區的大規模野火。

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法新社報導，消防官員表示，「費爾悠大火」（Fairview Fire）造成兩人喪生，當局發出強制撤離令後，截至今天晚間已經控制了40%火勢。

加州野火5日竄出火苗時，美國西南部正受到熱浪侵襲。這場大火燒毀了1萬1300公頃土地，摧毀了20多座建築物。

4日凱伊（Kay）以颶風形態登陸墨西哥並沿着太平洋海岸北上，後來威力雖然減弱為熱帶風暴，餘威帶來的降雨仍有助緩減加州火勢。

加州森林防火廳（Cal Fire）聲明指出：「熱帶風暴凱伊的水氣已大幅減緩火勢。」

不過當局警告，由於被火燒過的土壤無法吸收突如其來的傾盆大雨，凱伊帶來的大雨恐讓野火受災區出現山洪暴發和土石流的風險。

加州森林防火廳河濱部門的維克（Jeff Veik）昨天表示：「我們可能會從原本的滅火行動變為大雨和大水的救援行動，處理坍方和土石流等事宜。」

美國西部歷史性乾旱持續超過20年，科學家們說，人為造成的氣候變遷正在加劇這場乾旱。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP