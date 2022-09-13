抗BA.4與BA.5 歐盟藥品管理局建議核准輝瑞疫苗

（法新社海牙12日電） 各界憂心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）冬季疫情再起之際，歐盟藥物監管機構今天核准一款疫苗，專門針對高傳染力的Omicron亞型變異株BA.4和BA.5。

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這款由輝瑞（Pfizer）藥廠和德國生技公司BioNTech研發的「雙價疫苗」，是首款獲27國組成的歐盟核準的類似疫苗。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示：「由於疫情持續延燒，且寒冷的季節預期會出現新一波傳染，這項建議將進一步擴大可用疫苗陣容，助民眾對抗。」

這款疫苗也可對抗COVID-19原始病毒株SARS-CoV-2。11天前，歐盟藥品管理局才剛核准輝瑞和莫德納（Moderna）的BA.1疫苗。

最新核準的疫苗以12歲以上、且至少接種過1劑COVID-19疫苗者為施打對象。

歐洲國家無不期盼新一代疫苗獲得核可，以在下半年疫情可能捲土重來之際，展開追加劑的施打行動。

歐盟藥品管理局根據輝瑞針對原始病毒以及BA.1的疫苗臨床數據，做出核准疫苗的建議，將送交歐洲聯盟執行委員會（European Commission）做最後決定。

© 2022 AFP