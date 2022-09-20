世上螞蟻有多少？研究：至少2萬兆

（法新社華盛頓19日電） 螞蟻是全球各地生態系統的重要組成。根據一項新研究指出，地球上至少有2萬兆只螞蟻，即便這已是驚人的天文數字，可能仍低估這種昆蟲的總數量。

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法新社指出確認全球螞蟻數量，對於評估氣候變遷等因素造成螞蟻棲地變化帶來的影響非常重要。 在散播種子、作為宿主生物乃至既為捕食者也是獵物等各方面，螞蟻都扮演至關重要角色。

先前有研究試圖估算全球螞蟻總數量，但過去得出的數字都遠低於2萬兆。 據今天發表於美國學術期刊「國家科學院學報」（PNAS）的內容，來自香港大學的一支科學家團隊分析近500份以往估量在地螞蟻數量的相關研究。

過去這幾百項研究都使用兩種標準化技術，一種是設置陷阱捕捉在一定時間內經過的螞蟻，另一種是分析在地面放置一片葉子上的螞蟻數量。雖然這些調查涵蓋各大洲，但包括像中非與亞洲等一些重要地區，相關資料或統計卻仍付之闕如。

今天這項新研究指出，這就是為何「全球螞蟻的實際數量可能比估算的要高得多。最重要的是，我們要填補這些餘下的空白，以全面了解昆蟲多樣性」。

科學家迄今已在地球上發現超過1萬5700種已命名的螞蟻品種和亞種，卻可能仍有相同數量的螞蟻種類待研究；近2/3的螞蟻都是在熱帶森林和大草原兩種生態系統發現。

研究人員計畫未來將研究影響螞蟻族群密度的環境因素。（譯者：劉文瑜、陳亦偉）

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