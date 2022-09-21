歐洲確診與染疫死亡率下滑 歐盟：疫情仍在持續

（法新社海牙20日電） 歐洲COVID-19確診及死亡數呈現下滑，但歐盟藥品管理局今天稱疫情「仍在持續中」，並要各國在冬天開始前，開始執行疫苗追加劑的接種計畫。

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歐盟藥品管理局（EMA）疫苗事務負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）表示，過去幾周的資料顯示，歐洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診及死亡總數有所減少。

卡瓦列里在記者會中說：「然而，隨着秋季的腳步靠近，我們需要根據過去兩年的病毒趨勢，為新一波感染做好準備。」

歐盟藥品管理局並未提供確切數據。

美國總統拜登在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）18日播出的訪問中表示，美國的疫情已經結束。

拜登在這支上周預錄的訪問中，告訴CBS節目「60分鐘」（60 Minutes）說：「疫情結束了，我們仍然有COVID的問題，也仍有很多工作要做…但疫情已經結束。 」

然而，總部位於荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的歐盟藥品管理局表示，他們認為歐洲疫情仍在持續當中。

歐盟藥品管理局醫療長瑟斯拉普（Steffen Thirstrup）說：「我十分清楚，卡瓦列里的簡報也清楚顯示，身處歐洲的我們認為疫情仍在持續當中。」

他說：「重要的是，（歐盟）成員國應準備好推出疫苗接種計畫，特別是適應性疫苗（adaptive vaccines），以預防這個疾病進一步在歐洲擴散。 」

歐盟藥品管理局上周批准輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech研發的升級版疫苗，專門對抗高傳染力的Omicron亞型變異株BA.4和BA.5。

這款疫苗也可以對付新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）原始病毒株。而11天前，歐盟藥品管理局剛批准輝瑞和莫德納（Moderna）在對付Omicron亞型變異株BA.1的疫苗。

葡萄牙、丹麥在內的部分國家已經展開這些疫苗的接種作業，尤其是針對年長者；但其他歐洲國家的民眾則開始抵制接種更多的疫苗。

瑟斯拉普說：「荷蘭和匈牙利的民調已顯示出，一般民眾開始猶豫是否接種追加劑。」

他說：「我覺得這很令人擔憂。」

© 2022 AFP