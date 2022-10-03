非洲氣候大會登場 為下月聯合國氣候峰會暖身

（法新社金夏沙2日電） 非洲氣候大會將於3日登場，約50個國家地區的環保首長將齊聚民主剛果（前稱薩伊）首都金夏沙。這場會議被視為COP27氣候峰會的前哨，料窮國將施壓富國加大支出對抗氣候變遷。

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金夏沙這場會談雖非正式氣候峰會，但仍得以讓各國代表與環保團體在下月埃及主辦的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）前，闡明及盤點相關立場。

開幕式將於民主剛果的國會大廈舉行，之後展開如何遏止氣候變遷、資助已然飽受暖化與極端天候事件之苦國家等議題討論。包含美國氣候特使凱瑞（John Kerry）在內約50國代表將與會。

一名西方外交官告訴法新社：「會談重點肯定會在工業化國家對南半球國家的資助這環。」

去年11月的COP26氣候峰會重申2015年巴黎氣候協定目標－設法讓本世紀末全球氣溫增幅，相較工業化時代前不增加超過攝氏2度，最理想是控制在1.5度以內。但這項目標看來猶如不可能任務，因為目前全球氣溫相較19世紀工業革命前已經升高1.2度。

去年在英國格拉斯哥的COP26峰會期間，窮國就推動成立金援機制因應氣候變遷造成的災損，但作為全球最大污染源的各個富國拒絕此一訴求，與會各方代之以啟動財政補償的相關對話。

預料11月COP27峰會上，窮國將再次提醒富國增加金援的必要性；富國過去允諾提撥1000億美元協助開發中國家緩和氣候變遷，但承諾大多沒到位。

© 2022 AFP