大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機 塑膠污染可望有解

（法新社巴黎4日電） 根據今天發表的研究結果，蠟蟲唾液中的酶能降解一種最為普遍卻出了名難以分解的塑料廢棄物，或許有助開闢新方法來因應塑料污染。

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儘管國際社會推動減少使用一次性塑料、增加回收利用，人類每年仍生產約4億噸塑料垃圾，其中約1/3是聚乙烯。聚乙烯的結構讓其質地十分堅韌，往往必須藉由加熱或輻射才能開始分解。

先前已經有研究顯示，微生物釋放的酶可以讓聚乙烯開始降解作用，不過降解過程要耗費好幾個月的時間。

但今天這份研究顯示，大蠟蛾（Galleria mellonella）唾液中成分能在短短數小時內發揮作用。

研究人員貝托奇尼（Federica Bertocchini）熱衷養蜂，幾年前在偶然情況下發現，大蠟蛾的幼蟲雖會啃食蜂巢的蠟，卻有不尋常的能力。

貝托奇尼和同僚在最新研究中分析蠟蟲唾液中的蛋白質，發現有2種酶僅需要數小時，就能在室溫環境中將聚乙烯分解成小聚合物。

他們在期刊「自然通訊」（Nature Communications）中解釋，他們以蠟蟲為實驗組，並以另一種蠕蟲當對照組，發現後者的唾液並不具備降解作用。

貝托奇尼說，她的團隊仍在試着釐清蠟蟲究竟是如何降解塑料。

© 2022 AFP