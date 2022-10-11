颶風伊恩重創美國 佛州死亡人數破百

（法新社邁阿密10日電） 官方最新數據顯示，颶風伊恩（Hurricane Ian）這個有史以來侵襲美國本土最強風暴之一，光在佛羅里達州至今已奪走100多條人命。

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法新社報導，伊恩9月底以威力強大的4級颶風之姿呼嘯上岸，住家、餐廳和商店都被摧毀。

佛羅里達州法醫委員會（Florida Medical Examiners Commission）在最新報告中證實，全州與風暴相關的死亡人數升至102人，其中大部分位於佛州西南部。

北卡羅來納州長先前也通報，颶風伊恩另在北卡釀5人喪生。

颶風伊恩9月28日在佛州西南的卡約科斯塔（Cayo Costa）堰洲島上登陸，接着橫掃佛州進入大西洋，接着北移在南卡羅來納州沿岸再次登陸。

官員表示，可能需要數月時間來重建佛州沿岸災區，恐怕需要500億美元（約新台幣1兆6070億元）或更多。

伊恩是本世紀襲擊美國最致命的風暴之一。

2005年，颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）沿美國墨西哥灣沿岸登陸，重創紐奧良並造成約1800人喪生和數十億美元的損失。

2012年，超級風暴珊迪（Sandy）襲擊美國東北部，所經之處滿目瘡痍，並造成約120人死亡。

2017年，颶風哈維（Harvey）襲擊德州奪走數十條人命，及近970億美元的損失；之後不久，颶風艾瑪（Irma）襲擊美國東南部，釀成約120起與颶風相關的死亡事件。（譯者：紀錦玲）

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