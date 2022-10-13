報告：全球野生動物數量1970年以來減少近7成

（法新社倫敦13日電） 世界自然基金會（WWF）今天發布一份報告指出，自1970年以來，由於森林遭砍伐、海洋受污染，全世界的野生動物數量已減少近70%。

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世界自然基金會報告採用了倫敦動物學會（ZSL）2018年關於32000個野生動物族群的狀況，涵蓋超過5000個物種，發現野生動物族群數量平均減少69%。森林砍伐、人類開發、污染以及氣候變遷是導致野生動物減少的主要原因。

拉丁美洲和加勒比海地區的野生動物數量，遭受的打擊尤其嚴重，僅在50年內就減少約94%。報告指出，1994年至2016年間，巴西亞馬遜地區一種粉紅河豚數量驟減65%。

世界自然基金會英國分會科學主任萊特（Mark Wright）表示，這次的結果「真的很嚇人」，尤其是拉丁美洲。他表示：「拉丁美洲以生物多樣性聞名，同時對其他許多事物也相當重要。」

他說：「拉丁美洲對於調節氣候非常重要，我們估計目前亞馬遜的森林中，儲存了大約1500億到2000億公噸的碳。」若以目前速度計算，相當於5500億到7400億公噸的二氧化碳，約是每年溫室氣體排放量的10倍至15倍。

世界各國領導人12月將在加拿大的蒙特婁召開聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會（COP 15），世界自然基金會呼籲國際社會許下保護自然的承諾，就像2015年的巴黎氣候協定一樣。

© 2022 AFP