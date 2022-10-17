比爾蓋茲基金會助根除小兒麻痹 承諾捐384億

（法新社柏林16日電） 比爾暨梅琳達蓋茲基金會為了協助消滅小兒麻痹症，在今天承諾將投入12億美元（新台幣384億元）。

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比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）共同主席比爾蓋茲（Bill Gates）在聲明中說：「根除小兒麻痹症是觸手可及的，但目前這種疾病卻仍對我們構成威脅。」

這筆款項將捐給「全球小兒麻痹根除行動 」（Global Polio Eradication Initiative, GPEI），這是由各國政府發起，公、私單位通力合作的行動，目的是要在2026年前消滅這種疾病。

小兒麻痹是一種具高度傳染力的疾病，由進入中樞神經系統並損害脊髓和大腦細胞的病毒引起。這種疾病可能致命，倖存者通常會癱瘓或四肢萎縮、扭曲。

小兒麻痹好發於5歲以下兒童，但任何未接種疫苗的人，都可能遭這個疾病襲擊。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會在聲明中表示，全球小兒麻痹根除行動1988年展開後，已幫助全球減少99%以上的小兒麻痹病例，並預防超過2000萬個可能癱瘓的病例。

馬拉威和莫三比克於2022年發現境外移入的小兒麻痹病例 ，巴基斯坦及阿富汗仍是全球僅有兩個野生株小兒麻痹病毒地方流行的國家。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會說：「儘管預防工作有了歷史性進展，但因常規疫苗接種中斷、錯誤的疫苗資訊、政治動蕩、2022年巴基斯坦的洪患悲劇，凸顯完成小兒麻痹預防工作的急迫性。」

該基金會表示，另一項隱憂是，像英國、美國這樣「先前已消除各種小兒麻痹病毒的國家，最近又通報驗出病毒。」

© 2022 AFP