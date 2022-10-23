吉力馬札羅山大火 動員逾300人搶救尚未傳傷亡

（法新社坦尚尼亞三蘭港22日電） 東非國家坦尚尼亞知名的吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）發生大火，當地官員今天表示已動員300多人救火，警察和地方民眾也在協助消防人員。

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法新社報導，大火地點在山的南側海拔約4000公尺處，就在登山路線的卡蘭加（Karanga）營地附近。

吉力馬札羅山位於坦尚尼亞東北部，海拔5895公尺，是非洲最高峰。

官員們尚未確定起火原因。整整兩年前的2020年10月，另一場大火延燒了一星期，肆虐95平方公里土地面積。

官員今天表示，這場火災幸未傳人員傷亡，目前大火也未威脅到山上的遊客。吉力馬札羅山深受健行者與登山客的歡迎。 地方官員說，大火在昨晚爆發，夜間強風助長火勢蔓延。他們還無法說明到底燒了多少面積。

當地官員和坦尚尼亞國家公園管理局（Tanzania National Parks Authority）主要成員今天搭乘飛機前往評估火勢，但飛機無法降落。官員告訴媒體說，當情況好轉時，會再試一次。

當地警方表示，他們集中全力控制火勢，但還無法說明火勢有多大，也不清楚對民眾有何影響。

但上傳到社群媒體的影片顯示，大火吞噬了植被，並散發出厚厚的灰煙濃雲。

山頭白雪皚皚的吉力馬札羅山，全世界聞名。大山周圍的森林是國家公園的一部分。聯合國教科文組織（UNESCO）將吉力馬札羅山國家公園列為世界遺產，部分原因是那裡有許多瀕臨滅絕的物種。（譯者：紀錦玲）

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