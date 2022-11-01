天文學家發現新小行星 遙遠未來可能撞地球

（法新社華盛頓31日電） 國際天文學家團隊今天宣布發現一顆軌道與地球軌道交錯的大型小行星，在遙遠的未來有些微機率可能撞上地球。

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這顆直徑約1.5公里的小行星稱為2022 AP7，是在因為太陽光而難以偵測到物體的區域發現。

天文學家是使用智利布蘭科望遠鏡（Victor M. Blanco Telescope）上的高科技儀器，發現2022 AP7和另兩顆近地小行星。布蘭科望遠鏡原本是用來研究暗物質。

美國卡內基科學研究所（Carnegie Institution for Science）天文學家、研究報告主要執筆人謝柏德（Scott Sheppard）說：「2022 AP7會越過地球軌道，因此是潛在危險小行星，但在目前或未來任何時刻，其運行的軌跡都不會與地球相撞。」

跟其他會繞着軌道運行的物體一樣，2022 AP7可能構成的威脅，來自於軌跡將受到各種不同重力牽引而緩慢修正，最主要是行星的重力，因此很難對非常遙遠的未來做出預測。

受美國政府資助的國家光學紅外線天文研究實驗室（NOIRLab）表示，這顆新發現的小行星「是過去8年來發現可能對地球造成危險的最大物體」。

繞着目前的軌道運行，2022 AP7要花5年才能繞完太陽1周，最靠近地球的位置依舊距離數百萬公里遠。

因此，2022 AP7撞上地球的風險很小，但謝柏德說，如果撞上地球，如同我們所知，這種體積的小行星「將對地球生命造成毀滅性衝擊」。他解釋，揚起的塵土將產生嚴重的冷卻效應，「在地球引發數百萬年來前所未見的滅絕事件」。

他的團隊研究結果發佈於「天文期刊」（The Astronomical Journal）。另兩顆小行星不會對地球構成風險，但其中一顆是目前發現最靠近太陽的小行星。

© 2022 AFP