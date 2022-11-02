海洋塑膠微粒濃度日增 藍鯨日吞43.6公斤

（法新社巴黎1日電） 今天發布的研究估計，藍鯨每天會攝食多達1000萬個塑膠微粒，相當於43.6公斤。這表明無所不在的塑膠污染對這種地球上體型最大動物構成的危害比過往所想還要嚴重。

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塑膠微粒是直徑或長度小於5毫米的塑膠碎片，經由各種消耗性產品和工業廢棄物的處置和分解而產生。從海洋最深處到山脈最高處，甚至在人體器官和血液中，處處可見微小的塑膠碎片。

發表於知名國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）的一項模型研究，估算出鯨魚每天攝入多少塑膠微粒。

一個以美國為首的研究小組對棲息在加州外海的191頭藍鯨、長鬚鯨和座頭鯨植入標籤，以觀察它們的活動。

研究主筆、加州州立大學富勒頓分校（California State University, Fullerton）研究人員卡哈尼－拉波特（Shirel Kahane-Rapport）說：「這基本上就像是個Apple Watch，裝在鯨魚的背上。」

卡哈尼－拉波特告訴法新社，這些鯨魚大多是在深度50到250公尺的海域覓食，也就是「水柱（water column）中塑膠微粒最集中的地方」。

研究人員估算出鯨魚每天攝取及過濾掉的食物大小和數量，模擬出3種不同的狀況。

在最可能的情況下，藍鯨每天會攝食多達1000萬個塑膠微粒，相當於43.6公斤。

在每年90至120天的覓食季節，相當於每年攝入超過10億個塑膠微粒。

據估計，座頭鯨和長鬚鯨每天會吞下大約400萬個和600萬個塑膠微粒。

一般人很容易想像鯨魚在海洋中遊動時會吸入大量塑膠微粒，但研究人員發現情況並非如此。

事實上，鯨魚體內的塑膠微粒有99%是早已存在於它們獵食的生物體內。

卡哈尼－拉波特說，「這對我們來說很重要」，因為人類也會吃那些漁獲。

她說，「我們也吃�[魚和沙丁魚」，而「磷蝦是食物網的基礎」。

卡哈尼－拉波特說，先前的研究表明，如果把磷蝦放在有塑膠微粒的水箱中，「它們會把那吃下肚」。

數十年來，塑膠微粒在海洋中的濃度不斷增加，目前還不清楚攝入塑膠微粒可能對鯨魚健康產生何種潛在影響。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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