伊波拉疫情擴散 烏干達兩重災區封鎖延長

（法新社烏干達康培拉5日電） 非洲東部國家烏干達爆發的伊波拉疫情，至今已奪走逾50條人命，當局今天宣布，兩個疫情重災區為期3周的封鎖令再予延長，限制旅行並關閉公共場所。

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自當局9月20日宣布中部地區穆本德（Mubende）爆發疫情以來，伊波拉病毒（Ebola virus）已蔓延到全國各地，包括首都康培拉（Kampala）在內。

烏干達當局表示，截至今天為止，已有51人染疫死亡。

但世界衛生組織（WHO）2日表示，烏干達已通報150多例確診及可能病例，其中包括64人不治。

烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）於10月15日對穆本德和鄰近的卡桑達（Kassanda）實施為期21天的封鎖令，不過他表示不需要封鎖全國各地。

烏干達衛生部長阿曾（Ruth Jane Aceng）今天告訴法新社說，「對穆本德和卡桑達兩地的封鎖…將再延長21天」，包括連夜宵禁，禁止個人旅行以及關閉市場、酒吧和教堂。

烏干達上一次記錄到伊波拉病毒死亡病例是在2019年。

在西部非洲最嚴重的伊波拉疫情，是在2013年至2016年間，總計逾1萬1300人喪生。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP