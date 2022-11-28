英國脫歐後 主要專科領域缺4000名醫生

（法新社倫敦27日電） 今天發布的一項研究顯示，英國脫歐加劇英國的醫生短缺情況，主要專科領域估計缺4000名醫生。

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在此同時，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及缺乏醫生和護理師，部分醫療服務的等候名單創下紀錄。由國家資助、受危機打擊的國民保健署（NHS）衛生服務因為多年資金不足，陷入困境。

獨立的醫療智庫納菲爾德信託（Nuffield Trust）專註於麻醉科、小兒科、心臟外科和精神科這4個醫學領域。在英國退出歐盟之前，英國這些領域尤其依賴來自歐洲的醫生。

這4個領域在人才招聘面臨挑戰，研究發現，「歐盟和歐洲自由貿易協會（EFTA）員工的成長放緩，增幅低於預期」。

如果英國脫歐前的成長趨勢得以持續，2021年應有超過4萬1000名來自歐盟或歐洲自由貿易協會（成員包括挪威、瑞士、冰島和列支敦士登）的註冊醫生，或至少會比紀錄顯示多出4000人。

英國「衛報」（The Guardian）委託進行的這項研究指出：「英國脫歐運動和公投結果是成長趨勢在2015年和2016年左右發生變化的明顯原因。」

這項研究特別提到脫歐初期人員流動新規則的不確定性，接着是更嚴格的簽證規則和衛生系統「不斷惡化的工作條件」。

「調查結果顯示，這些專科的歐盟醫生數量增長停滯不前，加劇國民保健署現有人力短缺的情況，也無法在其他地方找到足夠的合格醫療人員。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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