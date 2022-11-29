專家：澳洲大堡礁應列入瀕危世界遺產名錄

（法新社雪梨28日電） 聯合國專家表示，澳洲大堡礁應列入「瀕危世界遺產名錄」（List of World Heritage in Danger）。他們警告，氣候變遷已對這個消失中的奇景造成「重大影響」。

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聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天發布的報告指出，海洋暖化和農業污染讓大堡礁處於危境，其恢復能力「嚴重受損」。

大堡礁是澳洲最富魅力的景點之一，列入瀕危名單恐大幅降低其對國際遊客的吸引力。

經過強力遊說，澳洲前任保守派政府2021年夏季勉強得以讓大堡礁不被列入瀕危清單。

澳洲海洋保護協會（Australian Marine Conservation Society）表示，大堡礁每年提供6萬個工作機會，帶來60億澳元（約新台幣1268億元）收入。

澳洲環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）坦承大堡礁面臨威脅，但她說，將其列入瀕危世界遺產名錄未免就太過頭了。

她說：「如果這個世界遺產面臨危險，那全世界大多數世界文化遺產也都面臨氣候變遷危險。」

國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature）和聯合國教科文組織專家這份最新報告，認可澳洲對保護大堡礁的貢獻，但報告發現，儘管投入了「空前的科學和管理」，珊瑚礁仍面臨與氣候變遷以及農業逕流污染有關的「龐大壓力」。

澳洲5月報告指出，歷經長時間的夏季熱浪後，91%的大堡礁白化受損。

© 2022 AFP