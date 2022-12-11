智利北部火山隆隆作響 噴6千公尺高灰柱

（法新社聖地牙哥10日電） 智利北部拉斯卡爾火山（Lascar）今天凌晨隆隆作響，引發小型地震，並朝天際噴出6000公尺高的灰柱。

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法新社報導，智利國家地質礦產局（National Geology and Mining Service）通報，拉斯卡爾火山於今天凌晨零時36分開始活動，火山口噴出6000公尺高、由火山灰和高溫氣體所組成的「噴發柱」。

當局將警告提升到火山活動加劇的「黃色」等級，同時將火山口周圍5公里設為不準出入的禁區，並警告飛航注意火山煙流。

當局與距離火山30公里的塔拉布雷鎮（Talabre）官員保持密切聯繫，以備必要時進行撤離。目前為止沒有財產損失通報。

拉斯卡爾山海拔高度5592公尺，距離北部城鎮聖貝德羅阿塔卡瑪（San Pedro de Atacama）70公里。聖貝德羅阿塔卡瑪是個廣受歡迎的旅遊中心，吸引遊客到此健行、觀星，並一探地表最乾地區阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert）。

拉斯卡爾火山曾於1993年噴發，同時在2006年和2015年出現規模較小的火山活動。（譯者：紀錦玲）

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