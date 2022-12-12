獵戶座太空船安返地球 NASA署長贊一大勝利

（法新社華盛頓11日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）的「獵戶座」（Orion）太空船近距離掠過月球後返程，今天安全濺落太平洋，完成歷時約25天的「阿提米絲1號」任務。NASA署長稱讚這是一大勝利。

廣告 繼續瀏覽後續

獵戶座太空船於太平洋標準時間（PST）11日上午9時40分（台灣時間12日凌晨1時40分）濺落墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）外海。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說：「多年來數以千計人士為這個任務傾注全力，全世界受此激勵攜手合作，以期達到未曾觸及的宇宙境地。」

他還說：「今日對NASA、對美國、對國際合作夥伴還有全人類來說是一大勝利。」

任務工程師將花數月時間研究阿提米絲1號（Artemis 1）提供的數據。NASA預計2024年執行「阿提米絲2號」（Artemis II）任務，屆時將載人環繞月球但不登陸。

NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）主任懷渠（Vanessa Wyche）告訴記者，NASA預計明年初任命參與阿提米絲2號任務的太空人。

「阿提米絲3號」（Artemis III）則目標在2025年首度送太空人登陸月球南極地區，希望發現以冰形式存在的水。

根據阿提米絲計畫，美國正尋求在月球上建立長期太空基地，為繼續前往火星做準備。

© 2022 AFP