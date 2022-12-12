獵戶座太空船返地球 NASA拍下完美濺落照

（法新社華盛頓11日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）的「獵戶座」（Orion）太空船今天安全濺落太平洋，完成歷時約25天的「阿提米絲1號」（Artemis 1）任務，NASA拍下完美濺落照。

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獵戶座在重返大氣層期間，承受的高溫相當於太陽表面溫度約攝氏5000度的一半。在大約20分鐘內，獵戶座因降落傘輔助濺落，從時速近4萬公里減速到約32公里。

獵戶座太空船於太平洋標準時間（PST）11日上午9時40分（台灣時間12日凌晨1時40分）濺落墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）外海。

NASA的降落與回收部門主管瓊斯（Melissa Jones）說：「我們NASA有張完美的濺落照片。」

任務工程師將花數月時間研究阿提米絲1號提供的數據。NASA預計2024年執行「阿提米絲2號」（Artemis II）任務，屆時將載人環繞月球但不登陸；NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）主任懷渠（Vanessa Wyche）告訴記者，NASA預計明年初任命參與阿提米絲2號任務的太空人。

「阿提米絲3號」（Artemis III）則目標在2025年首度送太空人登陸月球南極地區，希望發現以冰形式存在的水。

根據阿提米絲計畫，美國正尋求在月球上建立長期太空基地，為繼續前往火星做準備。

© 2022 AFP