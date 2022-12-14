NASA毅力號首度錄下火星塵捲風聲 助尋生命痕跡

（法新社巴黎13日電） 今天發表的新研究顯示，火星上的塵捲風風眼掃過美國國家航空暨太空總署（NASA）火星探測車「毅力號」上方時，毅力號首度錄下塵卷聲音，有助人類尋找火星上的生命痕跡。

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研究主筆梅鐸（Naomi Murdoch）告訴法新社，當毅力號（Perseverance）的麥克風捕捉到上方塵捲風（dust devil）所製造的聲音時，「我們像是中了頭獎」。這項研究發表於「自然通訊」（Nature Communications）期刊。

研究人員希望這段錄音，能幫助人們更加了解火星上的天氣及氣候，包括火星乾旱的地表和稀薄的大氣可能曾如何支持生命。

塵捲風在火星上隨處可見，是一股歷時短暫、充滿沙塵的旋風，形成的時機點是地表與空氣有着相當大的溫度差異時。

塵捲風在傑哲羅隕石坑（Jezero Crater）里頗為常見，然而自2021年2月便開始在這裡運作的毅力號，此前從未能錄下任何塵捲風的聲音。

2021年9月27日這天，在一個偶然的機會下，一個高118公尺、寬25公尺的塵捲風直接從毅力號上方通過，這回毅力號上的火星遙感儀器SuperCam終於成功捕捉到塵捲風低沉的呼嘯聲。

NASA先前曾公布毅力號着陸後，SuperCam在火星錄下的第一段音頻。

研究共同作者、行星科學家莫里斯（Sylvestre Maurice）說，分析火星沙塵讓人們能夠探索火星地表與極度稀薄大氣之間的「互動關係」。

莫里斯還說，數十億年前的火星大氣比現在厚實得多，這讓能維持生命的液態水得以存在。

他說：「你可能會認為，研究現今的火星氣候與尋找數十億年前的生命痕跡無關。但這都是整體的一部分，因為火星經歷過一個極端氣候變遷史，從一個潮濕炎熱的星球，變成完全乾旱寒冷的行星。」

© 2022 AFP